Napoli, altro spettacolo: 4 gol all’Ajax

Un altro spettacolo, un’altra vittoria, che stavolta vale la qualificazione al secondo turno di Champions. Gran primo tempo degli azzurri, trascinati da Kvara e Lobotoka e a segno con Lozano e Jack Raspadori. Due reti splendide. L’Ajax, però, non demorde e torna in partita. Il Napoli soffre maggiormente nella ripresa ma in contropiede potrebbe chiudere più volte i conti. Le due ultime due reti sono griffate Kvara, su rigore, e Osimhen.













