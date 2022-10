Napoli, in Commissione Infrastrutture la chiusura della funicolare Chiaia e la dismissione dei tram vetusti del deposito di San Giovanni  

90 Visite

La Commissione Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, ha incontrato l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza e i dirigenti dell’ANM per discutere della situazione del deposito dei tram di San Giovanni e dei servizi sostitutivi adottati in seguito alla chiusura della Funicolare di Chiaia. Cosenza ha spiegato che la crisi bellica ed energetica ha causato, in tutto il Paese, difficoltà nel concludere positivamente le gare per l’aumento dei costi. Si è scelto quindi di procedere subito con i lavori che non necessitano di gara, per poi dividere il resto delle lavorazioni in due lotti: il primo, che riguarda la parte elettromeccanica, essenziale per la sicurezza, e per la quale le risorse finanziarie già esistono; il secondo, per le opere civili, meno impellenti. Sul tema dei servizi sostitutivi, rispondendo alle richieste del presidente Simeone e della consigliera Anna Maria Maisto (Azzuri Noi Sud Napoli Viva) di trovare soluzioni più efficaci su Corso Vittorio Emanuele, Montesanto e la ZTL di via Palizzi, i dirigenti ANM hanno spiegato che l’azienda non dispone più di autobus sufficientemente piccoli per fare compiere un’inversione di marcia lungo Corso Vittorio Emanuele o per servire via Palizzi. Il servizio sostitutivo messo in campo al momento sta dando comunque buoni risultati, ma sarebbe opportuno che i cittadini facessero maggiore uso delle opportunità di scambio inter-modale. Per via Palizzi, dato il numero esiguo di utenti interessati, si sta pensando di disporre i servizi aggiuntivi già sperimentati in epoca COVID, ricorrendo a vetture a noleggio di piccola taglia (classe A). Sul deposito di San Giovanni, si sta procedendo alla dismissione dei tram vetusti, ma non sussistono al momento problemi di movimentazione dei tram all’interno del deposito. Su sollecitazione del consigliere Aniello Esposito (PD), che ha chiesto rassicurazioni sui tempi, i dirigenti ANM si sono impegnati a presentare alla Commissione una relazione sui tempi di dismissione dei tram vetusti. Infine, rispondendo a una richiesta del consigliere Gennaro Acampora (PD), i dirigenti ANM hanno assicurato che la sostituzione dell’illuminazione, con l’installazione di luci a LED, e la rimozione dei vecchi pali lungo la linea filoviaria 204 (MANN – Cardarelli) sarà completata per fine novembre.













