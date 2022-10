Napoli, turista romeno ferito con colpi d’arma da fuoco

144 Visite

NAPOLI POGGIOREALE. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in Corso Malta per un uomo ferito da colpo d’arma da fuoco. Si tratta di un turista di origini romene – che proprio oggi compie 49 anni – colpito alla gamba destra durante quello che sembrerebbe un tentativo di rapina. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, alcuni sconosciuti avrebbero puntato un’arma contro il 49enne per portargli via il Rolex che aveva al polso. La sua reazione avrebbe portato i malviventi ad esplodere alcuni colpi. Uno lo avrebbe raggiunto alla gamba. Il 49enne è ricoverato in osservazione al Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita. Indagini in corso.













