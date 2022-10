Operatore sanitario preso a pugni all’ospedale del Mare per un tampone. Ad Acerra sala accettazione devastata da alcuni utenti.

130 Visite

Nelle ultime ore, come denunciato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, la sanità campana ha dovuto fare i conti con due episodi deplorevoli. All’ospedale del Mare di Napoli un operatore sanitario è stato preso a pugni e gomitate dai parenti di un paziente perché, come da prassi, stava effettuando un tampone Covid prima della visita. Alla Villa dei Fiori di Acerra alcuni utenti hanno completamente devastato la sala di accettazione.

Nelle strutture sanitarie occorrono presidi fissi delle forze dell’ordine, questa è l’unica soluzione possibile. C’è bisogno di tempestività assoluta per bloccare coloro che con la violenza cercano di prevaricare gli altri mettendo a rischio l’incolumità degli operatori sanitari e degli altri pazienti. Per chi si macchia di tali reati servono condanne pesanti e certe. Bisogna tutelare chi ogni giorno lavora per salvarci la vita”.













