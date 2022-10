Il bimbo curato ad Acerra grazie a Maradona arrestato: faceva il pusher a Bellaria

415 Visite

Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e a Rimini ed è stato arrestato dai carabinieri, l’uomo che da bimbo fu curato grazie a Diego Maradona.

«Maradona è come un padre per me», diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto, 38 anni, che quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori per un’operazione al palato, pagata grazie alla raccolta fondi organizzata dal Pibe de Oro ad Acerra: una celebre partita per beneficenza, il 18 marzo 1985 in un campetto fangoso, dove ora c’è un parco urbano e una statua che ricorda quel giorno.













