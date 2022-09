Nunzia Schilirò, l’ex vicequestore no green pass è stata licenziata

72 Visite

Il suo nome era balzato all’attenzione dell’opinione pubblica nei mesi più caldi della pandemia, quando l’ex vicequestore di Roma, Nunzia Schilirò, si era schierata contro il Green Pass. Ora ha annunciato su Facebook e con un video su YouTube: “Sono stata licenziata”. “Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con sette procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita!” scrive sui social. “Sono stata mandata via per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per quelle successive” aggiunge Schilirò ricordando il video che aveva fatto il giro del web dividendo l’opinione pubblica.













