Napoli, tour gratuito nell’arte urbana con ‘Ponticelli contemporanea’

59 Visite

Tour gratuito alla scoperta dell’arte urbana della periferia orientale di Napoli. Appuntamento per sabato 1° ottobre 2022 con ‘Ponticelli contemporanea’: dalla Torre dell’Orologio di Dalisi alla fontana di Buren fino alle facciate del Parco dei Murales del quartiere di Napoli Est.

L’iniziativa è organizzata da “BEst il meglio di Napoli Est” – realtà nata dall’idea di Nicoletta de Vita, esperta di social network, e dell’architetto Marco Ferruzzi – in sinergia con INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Diversi volontari accompagnano residenti e turisti alla scoperta di opere di arte urbana e contemporanea descrivendo e raccontando le origini, le trasformazioni e le vicende di Ponticelli, da casale agricolo a Comune autonomo fino a diventare il popoloso quartiere della terza città d’Italia.

Si parte da piazza Michele De Iorio, nel cuore del centro storico di Ponticelli, dove si scopre la Torre dell’Orologio di Riccardo Dalisi, elemento caratteristico dell’immobile comunale progettato dall’architetto Vincenzo Borrelli che ospita gli uffici municipali. Si prosegue con la coloratissima fontana in via Argine: “Cerchi nell’acqua” è l’opera dell’artista francese Daniel Buren che passa quotidianamente sotto gli occhi di migliaia di persone. Il tour, totalmente gratuito, prosegue con la visita guidata al complesso di palazzine popolari in viale Aldo Merola conosciuto dai più quale Parco dei Murales dove, accompagnati dai volontari di Servizio Civile Universale Arteteca/INWARD, si potranno scoprire le otto enormi opere di creatività urbana realizzate da artisti di fama internazionale come Zed1, Jorit, Rosk & Loste e tanti altri.

L’iniziativa ‘Ponticelli contemporanea’ intende portare attenzione sugli scorci di una periferia che, nel corso degli ultimi anni, è in continua trasformazione e che ha conosciuto interessanti interventi di rigenerazione urbana e sociale. Ci si rivolge ai residenti, ai cittadini dei quartieri e dei Comuni limitrofi così come ai turisti che intendono osservare un pezzo di Napoli fuori dai tradizionali percorsi di visita.

Il tour è previsto per sabato 1° ottobre 2022 alle ore 10 con appuntamento in piazza Michele De Iorio. Per partecipare è utile la prenotazione all’indirizzo e-mail bestnapoliest@gmail.com oppure al numero 3392046279 (anche Whatsapp). L’evento dura circa due ore. In caso di allerta meteo sarà annullato. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe sportive e tanta voglia di scoprire il bello di Napoli Est!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS