Politica e camorra, rinviato l’interrogatorio dell’ex sindaco Bertini

E’ stato rinviato alla metà di ottobre il processo che vede imputati, a vario titolo, per corruzione e concorso esterno, l’ex sindaco Mauro Bertini, l’imprenditore edile Angelo Simeoli, Armando Santelia, Dino Pellecchia e gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro. Oggi era previsto l’interrogatorio dell’ex sindaco Bertini.

Processo rinviato per le lungaggini che hanno interessato un altro procedimento, anch’esso incardinato nel collegio del giudice Eleonora Pacchiarini. I fatti contestati agli imputati – sempre a vario titolo – riguardano l’abbattimento della masseria del Galeota, l’acquisto da parte del Comune di Palazzo Merolla, le procedure di aggiudicazione e realizzazione dell’area Pip e le vicende inerenti al mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica. Fatti che si sviluppano in un lungo arco temporale: dal 2001 al 2020.













