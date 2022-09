Elezioni 2022, le ultime due rilevazioni: coalizioni staccate di oltre 18 punti

100 Visite

Gli ultimi sondaggi confermano che Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito in Italia con il il 24,5 per cento dei consensi. Al secondo posto c’è il Pd, fermo al 21,8 per cento. E secondo l’ultima rilevazione di Izi Scenari di governo riportata su Il Messaggero la Lega è stabile al 12 per cento.

Il sondaggio vede Forza Italia all‘8 per cento, quindi ancora sopra il terzo polo – costituito da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi – che si attesterebbe al 5,2 per cento, mentre Verdi e Sinistra italiana avrebbero il 4,5 per cento delle preferenze. Per tutti gli altri partiti sarà difficile superare il 3 per cento, la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento.

Secondo la supermedia di YouTrend, poi, il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte avrebbe guadagnato un +0,9 per cento, passando dal 10,9% all’11,8%. Mentre sarebbe in crescita il Terzo polo che Youtrend dà al 6,2 per cento, sempre sotto Forza Italia di Silvio Berlusconi che sarebbe però scesa all’8,1 per cento. Se si osservano i dati con la prospettiva delle coalizioni, si può rilevare che il centrodestra avrebbe il 47,2 per cento dei consensi mentre il centrosinistra il 28,9 per cento, con un distacco che sarebbe quindi di 18,3 punti.













