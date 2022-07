Sei studentesse si laureano in Hospitality Management con 110 e lode con menzione alla Federico II, Di Fenza: “Congratulazioni a loro, danno lustro alla nostra Regione”

40 Visite

Si chiamano Miriam Romano, Gaia Montecatino, Elisabetta Calabrese, Loredana Franco, Marianna Esposito e Giorgia D’Esposito, le 6 studentesse, da poco laureate in Hospitality Management alla Federico II di Napoli con 110 e lode. La commissione ha assegnato anche la menzione alle giovanissime laureate. Un risultato fantastico quello raggiunto dalle neo dottoresse che hanno concluso poche settimane fa il loro percorso di studi, incentrato sul management delle imprese dell’ospitalità.

Il settore turistico, dunque, avrà a propria disposizione 6 nuove risorse professionali altamente qualificate. Congratulazione alle giovanissime dottoresse che hanno completato nel migliore dei modi il loro percorso di studi, ottenendo il massimo dei voti. Questo dimostrando ancora una volta che la Regione Campania riesce a sfornare talenti in ogni ambito e in ogni settore, che ci danno lustro in tutta Italia e nel Mondo. Un plauso a loro che in questi anni, nonostante la pandemia e le difficoltà, hanno studiato duramente per conseguire questo meritato traguardo.

Mi complimento con le neolaureate e auguro loro il meglio per il futuro che sarà sicuramente radioso. A differenza di quello che spesso si dice generalizzando, ci sono tanti giovani che costruiscono il loro futuro con duri sacrifici e lavoro.