Mugnano in festa, inizia la causa di beatificazione di suor Maria Brando

“Le beatitudini sono l’amore del cuore di Dio che si impadronisce del cuore dell’uomo”.

Inizia la causa di beatificazione di Suor Maria Pia Brando. Domani, alle 19, nell’Istituto Sacro Cuore il vescovo ausiliare Michele Autuoro presiederà l’apertura dell’inchiesta.

È una bellissima notizia per la nostra città, che deve tantissimo a Suor Maria Pia. A lei dobbiamo la fondazione del santuario in onore del Sacro Cuore di Gesù. In suo onore fu realizzata la statua nell’omonima piazza. Innumerevoli sono le sue opere di beneficenza e assistenza verso i bambini abbandonati che accoglieva come figli nel complesso monastico. Una donna misericordiosa che ha fatto la storia del nostro territorio e alla quale ancora oggi si ispirano le sorelle del nostro Istituto.

