Ai domiciliari il pistolero di Qualiano, aveva ferito quattro persone fuori un noto bar

Ha ottenuto gli arresti domiciliari in una comunità Marco Bevilacqua, il 37 enne di Qualiano che lo scorso 29 maggio aveva ferito quattro giovani all’esterno di un noto bar del territorio. Il pistolero, difeso dall’avvocato Nunzio Mallardo, aveva rubato una pistola a un vigilantes del posto, minacciandolo con un coltello, e ha poi esploso sei colpi d’arma da fuoco. L’uomo, secondo i suoi legali, avrebbe agito in risposta a un’aggressione subita nei giorni precedenti. Bevilacqua, già condannato per l’omicidio del suocero, resterà ai domiciliari in una comunità di Lamezia Terme.













