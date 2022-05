Nuoto, il Grand Prix Città di Napoli alla Scandone

68 Visite

Torna alla piscina Scandone il grande nuoto agonistico col Grand Prix Città di Napoli, la competizione nazionale giunta alla quinta edizione che per due anni si era fermata per la pandemia. Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, la manifestazione si svolgerà sabato 28 e domenica 29 maggio nell’impianto di Fuorigrotta ed ospiterà oltre mille atleti provenienti da tutta Italia, fra cui nove nuotatori che prenderanno parte ai prossimi mondiali di Budapest. Patrocinato dal Comune di Napoli, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Grand Prix.













