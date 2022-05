Villaricca, investe anziana senza soccorrerla: la donna morirà dopo qualche giorno. Condannato a sei mesi con pena sospesa. La famiglia: “Non ci diamo pace”.

578 Visite

E’ accaduto a Villaricca e le immagini inviate da un familiare della vittima, riprese da una telecamera di sicurezza, non lascerebbero adito a dubbi circa la dinamica e le responsabilità. Un’anziana mentre attraversa la strada viene travolta da un’auto e lasciata sull’asfalto. L’automobilista scende dalla macchina, la osserva e poi fugge senza prestare soccorso. La donna morirà dopo essere stata dimessa dall’ospedale per emorragia. I giudici hanno condannato il pirata della strada a sei mesi di pena sospesa e patente ritirata per un anno. Il dolore della famiglia non trova conforto in questa sentenza, si sentono traditi e ritengono di non aver ricevuto giustizia. “In Italia i cittadini perbene non sono tutelati, si può condannare a sei mesi chi uccide una persona? Chi era alla guida è scappato senza prestare soccorso per noi è omicidio stradale. Quando l’hanno dimessa dall’ospedale ci hanno detto che solo un miracolo l’avrebbe salvata per il forte ematoma che aveva in testa, il miracolo non c’è stato ed è morta”, è l’amaro sfogo dei parenti.













