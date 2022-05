Giugliano, Cassino ko: al De Cristofaro va in scena la grande festa per la promozione

222 Visite

Giornata di festeggiamenti allo stadio De Cristofaro. I padroni di casa, che hanno già staccato il pass per la serie C, si sono congedati dal pubblico amico battendo per 2-0 il Cassino. Gara condotta in scioltezza dal Giugliano, passato in vantaggio al 13′ della ripresa con capitan Poziello, lesto a sfruttare (con una girata aerea) un corner di Federico Cerone. Proprio Cerone, qualche minuto dopo, fissa il punteggio sul 2-0. Splendida la sassata del fantastica, che si avventa sul palo colpito in precedenza da Gladestony e mette la palla alle spalle del portiere laziale.













