“Il Marconi per la Pace”: sfilata di moda nel centro storico di Qualiano

“Il Marconi per la Pace”: domani sera sfilata di moda nelle strade del centro storico di Qualiano

Domani sera un suggestivo evento, più unico che raro, si terrà in pieno centro storico a Qualiano. I ragazzi dell’Istituto Superiore Guglielmo Marconi sfileranno coi loro abiti in piazza D’Annunzio e via Roma che saranno allestite per l’occasione. L’appuntamento è alle ore 20.

Lo scopo della manifestazione denominata “Il Marconi per la Pace” è esprimere attraverso una sfilata che rappresenti le diverse culture nel mondo, messaggi di pace, solidarietà ed uguaglianza.

“Questa amministrazione da sempre promuove ogni iniziativa finalizzata alla crescita sociale e culturale della città,” dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis. “Abbiamo dato il nostro patrocinio perchè quella dell’istituto scolastico rientra proprio in questa direzione”.













