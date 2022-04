TEATRO AUGUSTEO- SAL DA VINCI in scena dal 21 al 24 aprile

141 Visite

Da giovedì 21 a domenica 24 aprile 2022, al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, Sal Da Vinci sarà in scena con lo spettacolo “Siamo gocce di mare… il viaggio di ritorno”, ispirato al suo ultimo disco e sequel del fortunato spettacolo “Sinfonie in Sal Maggiore”.

Riprende il viaggio della nave da crociera, capitanata dal cantante partenopeo su un mare di note, in cui le più famose melodie di tutti i tempi si intrecciano con i brani del cantautore e con intermezzi divertenti.

Sal Da Vinci, ambasciatore di Napoli nel mondo, ha scritto e diretto lo spettacolo con Ciro Villano, per la Cose Production srl.

Sul palco una brigata di attori tra cui Enzo Attanasio, Fabiola Cimminella, Marco Palmieri, Francesco Da Vinci e Andrea Tarantino. A dare ancora più importanza al metaforico viaggio, un’orchestra fantastica che esegue brani nuovi e di repertorio, riarrangiati dal maestro Adriano Pennino.

Il viaggio di Sal da Vinci prosegue tra sogni e ricordi, in compagnia di un equipaggio che renderà la traversata memorabile.

Nota degli autori Sal Da Vinci e Ciro Villano: scrivendo il sequel del fortunato spettacolo “Sinfonie in Sal Maggiore”, abbiamo pensato che la parola più bella, importante e liberatoria che in questo periodo si possa pronunciare sia “Ritorno!”. Ritorniamo a sognare, a cantare, a divertirci con questo recital in grande stile, nuovo, ma dalla formula sperimentata, in cui il bel canto si miscela con la risata. A capitanare questo equipaggio, quasi interamente rinnovato rispetto all’andata, che dagli Stati Uniti fa di nuovo rotta verso Napoli, non è il comandante, ostaggio e vittima di quanto accade a bordo, ma la voce di Sal Da Vinci, star della nave da Crociera più strana al mondo, dove magia, emozioni e risate si mescolano insieme. Non ci resta che dirvi “tutti a Bordo!!!”.

Ticket al botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate o su teatroaugusteo.it (Platea € 35,00 / Galleria € 25,00). Per info: 081414243.

