Marano, via San Castrese di nuovo invasa dai rifiuti. Nessun controllo, zero telecamere

Via San Castrese, a ridosso con via Del Mare, è da molti giorni nuovamente invasa dai rifiuti. Non ci sono telecamere in zona, o meglio un tempo c’erano, e gli incivili fanno i loro porci comodi. Abbiamo inoltrato la segnalazione alla municipale, auspichiamo in un celere intervento da parte della ditta Tekra. Sul fronte dei controlli per l’igiene urbana ormai da mesi e mesi si sta facendo pochissimo ed è un eufemismo.













