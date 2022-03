Rione Alto: ruba al supermercato. Arrestato

78 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un supermercato di via Domenico Fontana per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dall’addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una persona che aveva asportato, occultandoli in una borsa, alcuni generi alimentari strappando l’etichetta antitaccheggio; inoltre, durante le fasi dell’identificazione, l’uomo ha fornito agli operatori generalità false.

Un 30enne dello Sri Lanka è stato arrestato per furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie.

Infine, la merce è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS