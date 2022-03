Camorra, i soldi del clan D’Amico-Mazzarella nel cinema, 9 arresti. Coinvolti carabiniere e poliziotto

116 Visite

Il poliziotto e il carabiniere

I nove arrestati, tra i quali anche un poliziotto e un carabiniere, rispondono, a vario titolo, di riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. I due appartenenti alle forze dell’ordine, emerge dalle indagini coordinate dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, prelevavano a Napoli il denaro contante del clan camorristico D’Amico-Mazzarella e lo consegnavano a Muscariello che aveva il compito di riciclarlo. L’inchiesta è nata in seguito agli sviluppi seguiti agli arresti dello scorso gennaio che avevano smantellato due gruppi armati legati al narcotraffico con a capo gli albanesi Elvis Demce e Ermal Arapaj, indagine che si è poi intrecciata con quella della Gdf su operazioni sospette. Nel corso delle investigazioni erano emersi dei rapporti tra i due albanesi e il produttore cinematografico, e il progetto del sequestro di un imprenditore che si era indebitato con il clan camorristico, progetto mai realizzato.