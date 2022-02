Ucraina, le vittime della guerra. Zelensky: “Sedici bimbi in 4 giorni”

100 Visite

Il numero di civili uccisi durante l’invasione russa dell’Ucraina aumenta di giorno in giorno. Lunedì mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di «16 bimbi morti in quattro giorni e 45 rimasti feriti». Secondo le Nazioni Unite «sono almeno 102 i civili, tra cui sette bambini, rimasti uccisi da giovedì», giorno dell’inizio dell’invasione russa. «mentre i feriti sono 304», chiarendo che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto. «La maggior parte di questi civili è stata uccisa da armi esplosive ad ampio raggio, tra cui il fuoco di artiglieria pesante, lanciarazzi e raid aerei. I numeri effettivi sono, temo, considerevolmente più alti», ha affermato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, all’apertura del Consiglio dei diritti umani a Ginevra. Domenica sera, il ministero della Salute di Kiev aveva parlato di oltre 1.600 feriti e almeno 352 vittime ucraine, la maggior parte delle quali ancora senza nome.