Frattaminore e Marano, controlli e spaccio di droga: presi mamma e figlio, già noti alle forze dell’ordine

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare in piazza San Maurizio e piazza Atella, in via Giovanni XXIII, via Turati e in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 26 veicoli di cui due sequestrati, e contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa e mancata revisione periodica.

Marano di Napoli: madre e figlio sorpresi con la droga. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Parrocchia a Marano di Napoli in cui hanno trovato due persone e 38 involucri con circa 130 grammi di cocaina, due stecche del peso di 1,5 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, un trita erba, un coltello con la lama della lunghezza di 15 cm, un taglierino, diverso materiale per il confezionamento della droga, 3 cellulari e 1374 euro.

M.P. e R.D.L., di 29 e 61 anni con precedenti di polizia, entrambi di Marano di Napoli, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













Commenti

