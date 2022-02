Calvizzano, riqualificazione immobile IACP, Pirozzi e Vincenzo Trinchillo : “Risultato frutto di grande sinergia interistituzionale”

129 Visite

Nota stampa

Siamo estremamente soddisfatti che l’immobile di proprietà di A.C.E.R. Campania presente a Calvizzano rientri nel piano di riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica della Regione. Lo scrivono in una nota congiunta il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi e il Consigliere Comunale di Maggioranza Vincenzo Trinchillo. Nel corso dei mesi precedenti, dopo aver raccolto le istanze dei residenti dell’immobile di Via Nenni che lamentavano carenze dal punto di vista infrastrutturale, ci siamo recati presso la sede di A.C.E.R. segnalando il caso al Presidente David Lebro, il quale ha accolto la nostra richiesta e ha inserito nel cronoprogramma degli interventi di riqualificazione lo stabile presente sul nostro territorio. Un risultato che raggiungiamo grazie ad una grande sinergia interistituzionale tra Comune e Regione Campania. All’epoca il Consigliere Trinchillo era ancora in opposizione – precisa il Sindaco Pirozzi – ma nonostante ciò per una giusta causa abbiamo unito le nostre forze per il bene comune. Ringraziamo il Presidente David Lebro per aver dimostrato grande sensibilità verso la nostra comunità, il quale con grande sacrificio e impegno, è riuscito a destinare una quota delle risorse in capo all’Azienda per ristrutturare lo stabile di Calvizzano. A ringraziarlo sono tutti i residenti e le istituzioni comunali. I lavori sono già partiti da diverse settimane e al termine della ristrutturazione inviteremo il Presidente Lebro per inaugurare insieme a lui il nuovo stabile che consegneremo agli abitanti. Restituiremo alla comunità un bene ammodernato e nuovo. Insieme si possono raggiungere grandi risultati. Questa è la prova. Concludono Pirozzi e Vincenzo Trinchillo.