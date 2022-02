53 Visite

Il Consiglio dei ministri ha deciso questa mattina per lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Castellammare. La proposta portata dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese sulla base del lavoro della commissione d’indagine è stata controfirmata e approvata. E’ la prima volta che accade, l’ente in passato era stato sempre “salvato” in extremis.













