Ancora un Alto impatto a Frattaminore

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore e in particolare in via Roma, via Giovanni XXIII, via Viggiano, piazza Francesco Crispi, via Filippo Turati, piazza Atella e via del Rosario.

Nel corso dell’attività sono state identificate 160 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllate 57 autovetture e 2 persone sottoposte agli arresti domiciliari.













