MARANO, CAOS ACQUA: DI NUOVO DISAGI IN TANTE ZONE. SOLO IERI IL COMUNE AVEVA COMUNICATO DI AVER RIPARATO L’IMPIANTO

E’ durata pochissimo la tregua sul fronte acqua. Ieri il Comune aveva annunciato di aver eseguito gli opportuni lavori agli impianti, ma oggi – secondo diverse segnalazioni – siamo di nuovo punto e a capo. L’acqua manca ancora nella zona del centro storico (parrocchia san Castrese) e in alcuni punti di via Foragnano, via Marano-Quarto e arterie limitrofe. Diverse le segnalazioni giunte in redazione. Seguono aggiornamenti per questa ennesima querelle.













