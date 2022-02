Marano, verde pubblico: operatori di nuovo a rischio taglio. Il Comune non vorrebbe rinnovare appalto, ieri il ritrovamento di un serpente

62 Visite

E’ stato ritrovato in via Falcone, nei pressi del liceo, durante il servizio di pulizia dell’erba. Trovato dagli operatori della ditta che lavora per conto del Comune e che rischiano, per l’ennesima volta, di rimanere senza lavoro. L’ente, in difficoltà finanziarie, non avrebbe intenzioni di rinnovarlo così come accaduto negli ultimi anni, anche durante le gestioni commissariali. Per ora non ci sono garanzie per i cinque lavoratori, ormai da anni impiegati in questo servizio e che hanno beneficiato di diversi passaggi di cantiere.













