Ansia Ounas, avrebbe un’anomalia cardiaca

La delusione ha lasciato il posto all’apprensione, per l’Algeria, all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Il motivo della preoccupazione riguarda le condizioni di salute di Adam Ounas. Il giocatore non è sceso in campo nella competizione a causa di un problema fisico non specificato. In realtà aveva contratto il coronavirus e la federazione algerina non ha voluto darne comunicazioni pubbliche. Tuttavia, gli esami di routine effettuati in seguito alla positività hanno evidenziato alcune anomalie a livello cardiaco, che adesso andranno approfondite.













