Pescivendolo ucciso a Boscoreale, ritrovata incendiata l’auto dei rapinatori

Il sindaco facente funzione di Boscoreale, Francesco Faraone, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi in segno di cordoglio per la morte del commerciate Antonio Morione, e ha disposto l’esposizione a mezz’asta, sugli edifici comunali, della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea.

All’arrivo dell’auto a bordo della quale ci sarebbero state 3 persone Antonio era all’esterno del locale. Avrebbe visto entrare il malvivente sceso dalla vettura armato di pistola verso la cassa. A questo punto, secondo egli inquirenti, avrebbe recuperato un coltello e squarciato una gomma dell’auto in sosta per impedirne la fuga. La stessa auto che i carabinieri hanno ritrovato incendiata.