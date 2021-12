Napoli, da domani parte il programma di piantumazione degli alberi

159 Visite

Ha inizio domani il complesso ed articolato intervento di sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del Comune di Napoli, finanziati dalla Città metropolitana di Napoli, per un importo di € 5.536.606.

Ne dà notizia l’assessore al verde Vincenzo Santagada che con il Sindaco Gaetano Manfredi sarà domani 23 dicembre alle ore 13.45 in Via Giulio Cesare dove avrà inizio l’intervento di messa a dimora delle nuove alberature del primo lotto, che riguarda Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo per un importo di € 1.418.405,39. Si tratta – spiegano dall’assessorato – di interventi che prevedono sostituzione specie su specie e si provvederà preventivamente ad estirpare le ceppaie eventualmente presenti, ad abbattere alberi secchi o irreversibilmente compromessi ed al ripristino di cordoli e fossette se danneggiate. Il secondo lotto del programma riguarda Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all’ Arena per € 1.094.010,67 mentre il lotto 3 Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano per € 1.064.850,00. Completano l’intervento il lotto 4 Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo – Vicaria per € 1.005.380,00 e il lotto Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio per € 946.960,00.













