Studenti dell’Università di Pisa tornano in Campania. Adriano Pistilli: “In campo ambientale la Campania non è seconda a nessuno!”

Si torna sempre dove si è stati bene: mai frase potrebbe essere più idonea.

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso

di Pisa si sono recati in Campania per una visita didattica di due giorni c/o

impianti di trattamento rifiuti, discariche, depuratori e siti contaminati.

A differenza dello scorso anno, non erano presenti solo gli studenti del

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle

Costruzioni, ma anche quelli del Dipartimento di Chimica e Chimica

Industriale.

Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti dell’Università di Pisa,

Prof.ssa Tarita Biver, Prof.ssa Stefania Giannarelli, Prof. Alessio Ceccarini,

Prof. Ing. Renato Iannelli, e dal Dott. Adriano Pistilli che ha curato

l’organizzazione.

Appena giunti in città i partecipanti si sono recati nell’Area di Rilevante

Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio per approfondire le problematiche

tecniche, economiche e ambientali, connesse alla realizzazione di interventi di

Messa in Sicurezza e Bonifica di ampi siti industriali dismessi. L’Area, in virtù

di quanto stabilito dall’art. 33 dello “Sblocca Italia”, è gestita dalla società

INVITALIA S.p.A. La storia industriale dell’area ha inizio con le prime attività

avviate nel 1853, ma la svolta essenziale si è determinata nel 1905, con

l’avvio della costruzione dell’Impianto siderurgico Ilva di Bagnoli. Nel 1936-

1938 sorge adiacente al sito, l’impianto Eternit. Nel periodo 1986-1990 si

assiste ad un progressivo ridimensionamento dell’apparato produttivo: viene

dismessa l’attività Eternit e chiusa definitivamente l’area a caldo dell’Ilva nel

1990. Nel 1991 lo stabilimento dismette tutte le sue attività. Tanti gli spunti di

riflessione e i temi trattati: il Programma di Risanamento Ambientale e

Rigenerazione Urbana, l’applicazione delle vari tecniche come il

desorbimento termico e il soil washing, la rimozione ormai completata

dell’amianto, e gli interventi da effettuare sui sedimenti marini e la

famosissima colmata.

Terminata la visita a Bagnoli, gli studenti hanno visitato la piattaforma

ecologica della società Di Gennaro S.p.A. sita a Caivano (NA) per

approfondire i processi tecnologici per massimizzare il recupero di rifiuti

provenienti dalla Raccolta Differenziata. La Di Gennaro S.p.A., da oltre 100

anni, opera nel settore del recupero dei rifiuti per trarne nuove risorse. Dagli

anni ‘90, oltre al recupero di carta e cartone, supporta sempre più la

valorizzazione della raccolta differenziata urbana. Le aziende del recupero in

generale e quelle dotate di impianti di selezione altamente tecnologici, come

la Di Gennaro, sono l’anello centrale della filiera del riciclo, di cui la raccolta

differenziata rappresenta quello iniziale e l’impianto industriale di riciclo quello

terminale.

Ultima tappa del primo giorno di visita è stata l’impianto della società

Ri.genera s.r.l. del Gruppo Greenenergy Holding S.p.A. sito a Marigliano

(NA): il core business della società è costituito dalla lavorazione delle ceneri

provenienti dai Termovalorizzatori dalle quali, attraverso processi di vagliatura

e selezione, estrae i materiali metallici contenuti, separandoli dalla frazione

inerte. L’azienda occupa una superficie di circa 16.160 mq.

La mattina seguente è stato visitato il Termovalorizzatore sito ad Acerra (NA)

per approfondire le problematiche tecniche, economiche e ambientali,

connesse alla gestione del più grande impianto di termovalorizzazione d’Italia

in grado di trattare circa 750.000 tonnellate/anno e produrre energia elettrica

per circa 235.000 famiglie. L’impianto, inaugurato nel 2009 e di proprietà della

Regione Campania, è gestito dalla società A2A S.p.A. Il Termovalorizzatore di

Acerra è un impianto che recupera e trasforma in elettricità l’energia

contenuta nei rifiuti non riciclabili. È considerato uno degli impianti più

all’avanguardia d’Europa, perché è stato progettato e realizzato utilizzando le

migliori tecnologie disponibili per assicurare la massima protezione

ambientale. Il Termovalorizzatore recupera prevalentemente rifiuti solidi

urbani indifferenziati pretrattati negli impianti S.T.I.R. della regione Campania,

residuali dalla raccolta differenziata e quindi non ulteriormente recuperabili in

termini di materia.

Terminata la visita al Termovalorizzatore, gli studenti si sono recati al

Depuratore Area Casertana sito a Marcianise (CE) per approfondire le

problematiche tecniche, economiche e ambientali, connesse alla gestione di

un impianto di depurazione a fanghi attivi a ciclo completo costruito nel 1972

con il Progetto Speciale n. 3 della Cassa del Mezzogiorno per il

disinquinamento del Golfo di Napoli. Con una potenzialità di 803.110 A.E.,

l’impianto tratta i reflui di 16 Comuni e 4 agglomerati industriali. L’impianto

prevede l’arrivo di liquame attraverso tre collettori di ingresso: la stazione di

sollevamento Aversa Nord, il collettore Maddaloni e il collettore Capua.

Ultima tappa San Tammaro (CE) per incontrare il Prof. Ing. Giovanni Perillo,

coordinatore dell’intervento di landfill mining delle discariche Maruzzella 1 e 2.

E’ il più importante intervento di recupero ambientale che si sta attuando in

Europa e contribuirà alla decurtazione della sanzione europea che affligge la

regione Campania. L’intervento è finalizzato al recupero di volumetrie ed al

risanamento ambientale delle due discariche dismesse, di volume

complessivo pari a circa 2.000.000 mc, e dell’intera area, con il riutilizzo delle

piazzole di stoccaggio esistenti per l’installazione di un impianto di trattamento

dei rifiuti escavati nonché una coltivazione no food.













