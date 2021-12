Napoli: SOS dal Vomero per caditoie ostruite e buche

45 Visite

A Napoli, in questi giorni di pioggia, torna in primo piano la situazione disastrosa delle strade cittadine con dissesti che ogni anno mietono tantissime vittime. Ripercussioni incalcolabili per la società civile ma anche per le casse pubbliche, pure alla luce delle numerose sentenze che condannano al pagamento non solo dei danni ma anche delle spese legali. Si parla complessivamente di somme con diversi zero di euro risarciti alle vittime dei dissesti, soldi che, nel tempo, avrebbero potuto essere più proficuamente investiti per il risanamento delle strade interessate. Al riguardo, sul social network Facebook, continua a tenere banco il gruppo fondato dal presidente del Comitato Valori collinari, Gennaro Capodanno, che, parafrasando un noto detto napoletano, s’intitola: “ Buche partenopee, vedi Napoli e poi…cadi “, al link https://www.facebook.com/groups/buchepartenopee/ . Un gruppo che ha superato i 1.800 iscritti, e dove vengono pubblicati e descritti gli avvallamenti e le buche presenti in numerose strade e piazze della Città. Un contributo, anche fotografico, a disposizione di quanti interessati.

“ Questo gruppo – spiega Capodanno – nasce con il precipuo scopo di segnalare alle autorità competenti, con foto e racconti, i dissesti e le buche presenti sulle carreggiate e sui marciapiedi delle strade napoletane, che, in molti casi, sono presenti da tempo. Numerosi i passanti vittime dei dissesti sui marciapiedi. Altrettanto folta la pattuglia degli automobilisti e, principalmente, dei motociclisti vittime di buche e voragini sulle carreggiate. Quando va bene a risentirne è la colonna vertebrale, per i continui sbalzi determinati dalle precarie condizioni di molte strade “.

“ Pure in questi giorni continuano ad arrivare segnalazioni di nuove buche e nuove voragini che si aprono sui marciapiedi e sulle carreggiate delle strade, anche nei quartieri del Vomero e dell’Arenella – puntualizza Capodanno -. Le ultime segnalazione riguardano lo stato nel quale si trova una delle principali arterie per la viabilità, via Luca Giordano. Tante anche le segnalazioni delle numerose caditoie otturate, a causa della mancata ordinaria manutenzione con conseguenze immaginabili quando piove con la formazione di tanti piccoli laghetti che trasformano il Vomero in una piccola Finlandia “.

“ La soluzione del problema non è più dilazionabile – prosegue Capodanno –. Bisogna subito porre rimedio a questa preoccupante annosa situazione ma non con soluzioni tampone che ripropongono, dopo poco tempo, gli stessi problemi bensì con interventi definitivi e radicali “.

Capodanno lancia l’ennesimo appello agli uffici comunali competenti affinché, effettuate le opportune indagini e verifiche, si provveda al riguardo in tempi rapidi.

