CALVIZZANO. BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19: ATTIVA LA PIATTAFORMA PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO E PER L’ADESIONE DEI COMMERCIANTI

È stato pubblicato questa mattina l’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa.

I destinatari della misura sono tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Calvizzano, il cui reddito ISEE non superi la cifra di 8.240,00 €.

Possono aderire alla misura anche i percettori di reddito di cittadinanza senza limiti di importo.

Erogheremo buoni dai seguenti importi in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

– 200,00 € per le famiglie con un solo componente;

– 300,00 € per le famiglie fino a due componenti;

– 350,00 € per le famiglie fino a tre componenti;

– 400,00 € per le famiglie fino a quattro componenti;

– 450,00 € per le famiglie fino a cinque componenti;

– 500,00 € per le famiglie con più di cinque componenti;

E’ possibile presentare domanda utilizzando solo ed esclusivamente l’apposita piattaforma accessibile direttamente tramite il seguente link: https://calvizzano. bonuspesa.it/ – sezione in alto a destra “Aderisci” – sottosezione “Adesione Cittadino”.

Le domande dovranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma a partire dalle ore 08:00 del 7 dicembre 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre 2021.

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine e/o trasmesse con modalità diverse da quelle previste dall’avviso pubblico

Basterà inserire nel format tutti i dati anagrafici del richiedente compreso i componenti del nucleo familiare, è obbligatorio allegare la carta d’identità e la certificazione ISEE corrente;

Il Buono spesa sarà comunicato a ciascuno dei beneficiari attraverso un SMS al numero di cellulare indicato in fase di domanda dall’interessato con l’indicazione dell’importo accreditato e del PIN da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti.

Il beneficiario potrà, quindi, recarsi con il codice fiscale, il PIN e un documento di riconoscimento presso i soggetti accreditati ossia esercizi commerciali per l’acquisto di generi di prima necessità e presso il Comune per l’acquisto dei ticket mensa scolastica.

L’elenco completo sarà comunque consultabile sulla presente piattaforma al link PUNTI VENDITA.

IL BUONO SPESA:



– potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali/operatori economici accreditati con il limite massimo dell’importo riconosciuto senza commissioni a carico degli esercenti/operatori economici sulle transazioni effettuate;

– non è convertibile in denaro e non dà diritto ad eventuali resti in denaro;

– potrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla rete allestita dal Comune: alimentari/farmacie/ parafarmacie/operatori economici.

– è fatto divieto di acquisto di alcolici

– dovrà essere utilizzato entro, e non oltre il 30/06/2022.

In caso di presentazione di più domande da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare verrà presa in considerazione solo la prima istanza presentata;

Contestualmente è stato pubblicato anche l’avviso pubblico per l’adesione delle attività commerciali interessate ad accettare i buoni spesa erogati dal Comune di Calvizzano.

I soggetti interessati alla Manifestazione di Interesse devono compilare a partire dalle ore 09:00 del giorno 04 dicembre 2021 un Modulo di Domanda utilizzando esclusivamente la piattaforma accessibile direttamente tramite il seguente link: https://calvizzano. bonuspesa.it/ – sezione in alto a destra “Aderisci” – sottosezione “Adesione Punto Vendita”.

All’istanza di manifestazione d’interesse, che dovrà essere compilata OBBLIGATORIAMENTE in tutti i campi con fondino ROSSO, dovrà essere allegata, sempre in formato digitale, la seguente documentazione:

– documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’esercizio;

– Modello A. (Dichiarazioni Antimafia);

– Modello B. (Autocertificazione assenza di condanne penali);

Le istanze pervenute in modalità diversa da quella digitale, non saranno prese in considerazione.













