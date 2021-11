IL DERBY AL GIUGLIANO: BATTUTA ANCHE L’AFRAGOLESE. GIALLOBLU DA RECORD

111 Visite

Vittoria pesantissima. Il nono successo stagionale per il Giugliano, che supera di misura (1-0) anche l’Afragolese. La capolista passa al “Papa” di Cardito con un gol di Rizzo in avvio di primo tempo. La gara è avvincente, con azioni da ambo le parti. Il Giugliano spreca l’occasione del raddoppio con Cerone, che calcia sul palo un penalty decretato dal direttore di gara. La ripresa è ricca di colpi di scena: al 22′ Liccardo, ex turno, centrocampista dell’Afragolese, viene espulso dal direttore di gara. I gialloblu di Ferraro, ancora imbattuti, gestiscono bene le sfuriate dei padroni di casa e in qualche occasione sfiorano il raddoppio. Alla fine i tigrotti portano casa l’ennesima, importantissima vittoria stagionale.













