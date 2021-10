Lozano-Spalletti, chiarimento a Castelvolturno

84 Visite

A Castelvolturno, nella giornata di ieri, un faccia a faccia tra il messicano Lozano, che coi granata era entrato dalla panchina ed era stato sostituito dopo mezz’ora, e il tecnico dei partenopei: come scrive il Corriere dello Sport, il caso è stato un caso lampo. L’ex PSV Eindhoven non aveva festeggiato con il resto della squadra dopo il match, andando subito a fare la doccia, e ieri si è confrontato con Spalletti. I due che si sono chiariti, spiegando le proprie posizioni, per non tornarci più. Un caso lampo che si chiude, col Napoli che non vuole distrazioni.













