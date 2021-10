Lamorgese sott’attacco, ma non si schioda. Si difende in parlamento, ma le sue parole sono un autogol

80 Visite

Luciana Lamorgese ha riferito ieri in Aula sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione anti-green pass che si è svolta a Piazza del Popolo, seguita dal violento assalto alla sede della Cgil. Il ministro dell’Interno ha riconosciuto la presenza di “ gravi criticità ” che si augura “ non si ripetano più “, aggiungendo che “ non si è riusciti a contenere tutti i propositi criminali “. Ma ha respinto l’accusa di aver volutamente consentito gli scontri.

La titolare del Viminale ritiene che la lettura politica del mancato intervento dopo l’intervento di Giuliano Castellino dal palco di Piazza del Popolo “ riecheggia stagioni drammatiche “. Ha dunque smentito la tesi secondo cui si sarebbe trattato di un disegno accreditato e volutamente consentito: “ Respingo fermamente questa lettura che non tiene conto della realtà dei fatti e insinua il dubbio che le forze di polizia si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche “.

Parole che hanno scatenato l’ira di Fratelli d’Italia, che tra urla e proteste vivaci ha manifestato il proprio forte dissenso. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha invitato più volte i deputati meloniani a lasciar parlare la Lamorgese interrotta da brusii ripetuti; poi ha anche richiamato all’ordine Federico Mollicone e Andrea Delmastro.

La Lamorgese si difende

L’intervento del ministro dell’Interno si è basato anche sulla presenza numerica dei manifestanti in piazza. Per la protesta contro il green pass sono state impiegate 840 unità effettive, ritenuto un numero “ adeguato alle stime previsionali “. Inizialmente si era indicato in mille persone il numero orientativo dei partecipanti, ma successivamente le autorità “ hanno ritenuto che l’affluenza effettiva si andasse invece ad attestare sulle 3-4 mila unità “.

Il dialogo con Castellino

Inoltre ha sottolineato che le interlocuzioni con Giuliano Castellino “ avevano lo scopo di guadagnare tempo per riorganizzare ” gli assetti delle forze di polizia. Il 9 ottobre c’erano circa 200 appartenenti a Forza Nuova, “ a conferma dell’acceso interesse da parte di questa formazione ad acquisire spazi di visibilità in grado di accrescerne il bacino di consenso “. In piazza comunque erano presenti “ gruppi sia della destra radicale che della sinistra antagonista, anarchici e anche semplici cittadini “.

L’agente infiltrato?

Sul web è stato da subito denunciato un presunto doppio ruolo di un poliziotto in maglia grigia e mascherina, che prima è stato immortalato mentre toccava la camionetta della polizia assaltata dai manifestanti e poi mentre si accaniva su un partecipante alla protesta. Anche su questo la Lamorgese ha voluto fare chiarezza, specificando che quell’operatore “ stava verificando la forza ondulatoria esercitata sul mezzo affinché non si ribaltasse “. Quindi ha respinto “ anche questo inquietante retroscena ” sulla presenza di agenti infiltrati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS