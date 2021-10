Ambiente, volontari Plastic Free ripuliscono Bagnoli. In campo anche Europa Verde

134 Visite

Questa mattina i volontari del gruppo ‘Plastic Free’ sono scesi in campo per ripulire Bagnoli. Gli attivisti hanno rimosso i rifiuti gettati sulle scogliere e sui tratti a ridosso del mare, spazzatura che sarebbe finita inevitabilmente in acqua contribuendo all’aumento dell’inquinamento. Ad aiutare i volontari anche il gruppo di Europa Verde della X Municipalità, con il coordinatore dell’area Roberto Russo, i due consiglieri Laura Carcavallo e Salvatore Orga e il rappresentante territoriale Rosario Pugliese. A rimuovere i rifiuti anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

