GIRD 2021, Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri

Il Corpo Italiano di San Lazzaro, realtà affermata nell’ambiente della protezione civile, organizza per il sesto anno consecutivo il principale evento nazionale in occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri.

Nata nel 1989, su spinta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata vuole rimarcare l’importanza della prevenzione e della resilienza, in un territorio come quello italiano, fragile e sempre più soggetto a catastrofi di tipo idrogeologico, paesaggistico e sociale.

Il tema dell’edizione 2021 sarà la Next Generation. I relatori che si avvicenderanno nelle due giornate previste, di cui una (15.10.2021) online, tratteranno argomenti che vanno dall’impatto che i giovani possono avere sulla riduzione dei disastri, al ruolo che in questo campo potranno svolgere le nuove tecnologie e il rinnovato interesse verso l’ambiente. Oltre alla presenza di affermati conoscitori del settore, l’evento vedrà la partecipazione di giovani esperti provenienti da numerosi enti e istituzioni legati all’ambiente della protezione civile e dell’associazionismo.

La GIRD 2021 avrà il prestigioso patrocinio, tra gli altri, del Parlamento Europeo (alto patrocinio), della Commissione Europea, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Durante la giornata che si svolgerà il 13 ottobre a Roma, sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso la pagina Facebook del Corpo Italiano di San Lazzaro.













