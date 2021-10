Marano, file all’ufficio protocollo per la consegna Tari, gli utenti: “Inutile e dannoso consegnare solo 2 giorni alla settimana”

148 Visite

“Gentile Direttore, a Marano, all’ufficio protocollo si consegna soltanto il martedì e il giovedì (mattina e pomeriggio), e anche oggi, ci sono state grosse file per la consegna delle domande per la riduzione della Tari. Gli orari di apertura dell’ufficio, sono stati fatti nel periodo di boom della pandemia Covid, ma il risultato non dà esiti positivi, perché si creano code fuori al Municipio per entrare all’ufficio. Prima, invece si consegnava dal lunedì al venerdì (di mattina), e di martedì si protocollava di pomeriggio fino alle 17, e questo dava più possibilità alle persone di accedere agli uffici e non si formava la calca. Non sarebbe il caso di ripristinare il vecchio calendario?”.

