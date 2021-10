Calvizzano, teatro Troisi per anziani: l’avviso per la partecipazione agli spettacoli

NIZIATIVE CULTURALI A FAVORE DEGLI ANZIANI: PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO E IL MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI DEL TEATRO TROISI

È stato pubblicato quest’oggi l’avviso pubblico per individuare 60 anziani che vogliono partecipare a 4 spettacoli presso il Teatro Troisi pagando solamente 3,00 € a biglietto. Trattandosi di un servizio a domanda individuale è previsto il pagamento di una quota di compartecipazione pari al 36% sul costo complessivo. Come già annunciato in precedenza il Comune di Calvizzano coprirà la restante parte del costo del biglietto. È una bellissima iniziativa e spero di avervi numerosi agli spettacoli del Teatro Troisi nel corso della stagione 2021/2022. Potrebbe essere l’occasione per uscire la sera, per essere attivi, per ritrovarsi in un luogo di aggregazione, per tentare di vincere la solitudine. Magari per sorridere e ritrovare quella spensieratezza che questo periodo ci ha tolto. La stagione teatrale prevede l’esibizione di famosi artisti e comici quali Monica Sarnelli, Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza, Antonello Costa, Fabio Brescia, Paolo Caiazzo, Oscar Di Maio, Francesco Procopio e tanti altri ancora. Vi ricordo che i partecipanti provvederanno a raggiungere il teatro con i propri mezzi di trasporto. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 18/10/ ottobre 2021.