CASAL DI PRINCIPE. Non ce l’ha fatta Ciro M., il 15enne ferito gravemente nell’incidente di ieri sera in corso Umberto. Il giovane è spirato in queste ore al Moscati di Aversa. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro: dopo la notizia del decesso in tanti stanno scrivendo messaggi di cordoglio sui social testimoniando vicinanza alla famiglia.

La città si era già mobilitata per reperire sangue utile al ragazzo, ma tutto è stato vanificato da un destino terribile.