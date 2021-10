L’ultima dei commissari (antimafia) di Marano: al Comune arriva il più volte indagato Cacchione. L’ente ormai colonia di Scafati

339 Visite

Da succursale di Giugliano a succursale di Scafati. Il Comune di Marano è sempre colonizzato da qualcuno. Quando c’era Visconti, a farla da padroni erano i “giuglianesi”: Taglialatela, Nobler, Perna e tanti alti che si muovevano dietro le quinte. Oggi, invece, l’asse si è spostato su Scafati, il Comune dove hanno lavorato il commissario Antonetti, fortemente voluto dal prefetto Basilicata, la segretaria generale Imparato e il sovraordinato Giacomo Cacchione (nella foto), ex ragionerie capo di Scafati, invischiato in diverse inchieste giudiziarie come riportano i giornali salernitani (l’ultima per il crac di Scafati sviluppo e in precedenza per i presunti favori fatti dal Comune alle ditte dei Cesarano), dirottato dalla triade commissariale all’area economico-finanziaria di Marano. E ancora, tanto per non farci mancare nulla, l’avvocato Raffaele Marciano, anch’egli sbarcato a Marano al termine di una procedura che ha fatto ridere e sorridere più di qualcuno. Scafati caput mundi, insomma. Scafati, comune amministrato per un periodo proprio dalla Basilicata, dove le polemiche erano quasi all’ordine del giorno.

La Basilicata, dunque, ha voluto ricostruire a Marano il piccolo mondo antico di Scafati, portandosi dietro gente che non ha brillato nell’esperienza salernitana, o oggetto di attenzioni da parte dell’autorità giudiziaria, e che oggi dovrebbe fare bene in un comune in dissesto finanziario, senza personale, sciolto quattro volte per mafia, con uno stadio chiuso, un Puc non ancora ultimato, un Pip semi illegale, condotte e impianti idrici perennemente in tilt, evasione alle stelle, strade dissestate, differenziata ai minimi termini, beni confiscati mai assegnati o assegnati (vedi vicenda Parco delle Rose) in modo del tutto improprio e illegittimo. Avanti, Savoia. Pardon, avanti Scafati…













