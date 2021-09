Governo, tamponi con prezzi calmierati in tutte le farmacie: 15 euro per gli adulti, 8 euro per minori

80 Visite

Non siamo ancora ai test salivari gratuiti chiesti da Salvini e dai sindacati, ma il governo sta ragionando sull’introduzione di un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi, almeno fino alla fine di quest’anno. È l’orientamento che emerge dalla cabina di regia del governo sul Covid in vista dell’estensione degli ambiti in cui sarà obbligatorio il green pass. La certificazione verde viene rilasciata a seguito di guarigione dalla malattia, in seguito a vaccinazione e, appunto, in presenza di un test negativo effettuato entro 48 ore.

Il costo, stando alle anticipazioni, sarà pari a zero per chi non possa per ragioni mediche effettuare il vaccino. Costerà invece 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. L’obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati, mentre attualmente ognuna può praticare i prezzi al libero mercato. Con la conseguenza che ad oggi i privati che possono effettuarli si trovano a pagare cifre variabili mediamente tra i 20 e i 40 euro. Una discrepanza notevole che può scoraggiare i cittadini, soprattutto quelli meno abbienti.













