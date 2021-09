Afragola: gestisce punto scommesse abusivi e nasconde documenti falsi. Carabinieri arrestano 48enne

101 Visite

I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per possesso di documenti di identità falsi un 48enne del posto già noto alle ffoo.

I Carabinieri insieme a personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli sono entrati in un’agenzia di scommesse a via santa maria. Alla vista dei militari, il 48enne – gestore del punto scommesse – ha tentato di nascondere in un cassetto 2 carte di identità e una patente di guida. I 3 documenti, poi sequestrati, sono risultati falsi.

I carabinieri e il personale dell’Adm hanno inoltre constatato che l’uomo – sprovvisto delle previste autorizzazioni del T.U.L.P.S. – faceva giocare altri con il suo conto. Denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













