Napoli, Grant e Nappi (Lega): “Bene convergenza Centrodestra su Maresca. Candidato di alto profilo con grande visione per la città”

120 Visite

Napoli 06 luglio 2021 – “Bene convergenza su Catello Maresca, autorevole esponente della società civile partenopea, che ha dimostrato credibilità, serietà e grande efficacia nella sue azioni di contrasto della criminalità organizzata. Inoltre ha dimostrato in queste settimane una visione pragmatica per il futuro della città. Con lui la politica torna ad avere un ruolo di garanzia e programmazione fattiva e collaborativa sia con il Parlamento che con il Governo, tale da poter restituire dignità e speranza a Napoli. Siamo pronti a contribuire e sostenere con idee e programmi la sua candidatura”. Così il segretario regionale della Lega on. Valentino Grant. “La scelta del centrodestra non poteva ricadere su figura più adatta, nel solco del civismo e nello spirito di riscatto che la città invoca dopo decenni di malgoverno delle sinistre e che Matteo Salvini ha saputo comprendere per primo già dallo scorso mese di ottobre”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. “Agli esperimenti di laboratorio abbiamo sempre preferito la realtà delle azioni. Quelle che ci contraddistinguono ovunque siamo al governo e quelle che hanno sempre contraddistinto Catello Maresca. Per lui e per noi parlano i fatti, la storia, la cronaca quotidiana. Faremo insieme questo percorso per il bene esclusivo di Napoli e dei suoi cittadini”. Conclude Nappi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS