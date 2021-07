Colto da malore, 55 enne di Marano muore pochi giorni dopo la seconda dose Pfizer. Disposta autopsia

1.273 Visite

Un uomo di 55 anni, residente a Marano, è morto stamani a Napoli dove si era recato per una commissione. Il 55 enne, da quanto si apprende, sarebbe stato colto da malore improvviso. Si era sottoposto alla somministrazione del vaccino Pfizer (seconda dose) soltanto pochi giorni fa. L’uomo, che pare soffrisse di una lieve forma di diabete, risiedeva nei pressi della chiesa San Ludovico d’Angiò. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per accertare le effettive cause del decesso. Seguono aggiornamenti.













