Lutto a Marano: è deceduto lo storico parrucchiere Alfredo Noviello. Il dolore di familiari e colleghi

1.169 Visite

Marano si è svegliato con una triste notizia: è morto nella serata di ieri Alfredo Noviello, 64 anni, storico parrucchiere della città, titolare di un negozio in via Roma, nel centro storico. Le cause del decesso non sono ancora note. La morte di Noviello, apprezzato professionista e persona garbata e a modo, ha lasciato di stucco migliaia di residenti.

“Era un grande uomo, un grande artista – scrive una collega appresa la notizia della morte di Alfredo – Una figura che ho sempre ammirato sin da bambina. Un grande amico di mio padre nonché collega”.

Per volere della famiglia, che ci ha contattati poco fa, abbiamo rimosso la foto del signor Noviello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS