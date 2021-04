Lutto a Casagiove, Raffaele muore per Covid in 2 settimane

120 Visite

Il Covid colpisce ancora in Campania. Infatti, nella serata ieri, è scomparso Raffaele Audino, 46 enne di Casagiove (CE), che dallo scorso 7 aprile era ricoverato presso l’ospedale di Caserta. L’uomo, lascia la moglie e quattro figli. Audino era conosciuto e amato da tutti a Casagiove, in quanto faceva tanti sacrifici per far star bene la sua famiglia, questo il commovente ricordo del figlio Enzo: “Papà, chi ci avrebbe mai pensato a tutto questo, ho pregato a nonna e zio che facessero di tutto per farti tornare forte, ma purtroppo non è stato così e ti hanno voluto con loro. Non è giusto, avevi una vita da vivere con noi, ora come facciamo, hai fatto di tutto per non farci mancare mai nulla….”













