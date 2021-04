Giorgia muore soffocata da un boccone di carne, aveva solo 6 anni

232 Visite

CROTONE – La piccola Giorgia, di 6 anni, non è riuscita a mandar giù un pezzo di carne e – di lì a poco – una crisi respiratoria avrebbe causato la sua morte. Stando alle informazioni raccolte finora, Giorgia Arcuri è morta ieri all’ospedale San Giovanni di Dio (dove era giunta la sera prima in gravi condizioni).

La vicenda che ha sconvolto la comunità di Crotone si è consumata nella serata di domenica: la bimba stava cenando, ma un boccone andato di traverso avrebbe causato difficoltà nella respirazione. I familiari avrebbero tentato di aiutarla, ma nulla da fare. La vicenda che ha sconvolto la comunità di Crotone si è consumata nella serata di domenica: la bimba stava cenando, ma un boccone andato di traverso avrebbe causato difficoltà nella respirazione. I familiari avrebbero tentato di aiutarla, ma nulla da fare.

Giorgia è stata così trasportata d’urgenza in ospedale, ma anche l’intervento dei sanitari si è purtroppo rivelato inutile. Dopo una notte trascorsa in Rianimazione, la piccola non ce l’ha fatta e ieri mattina è volata via. Il sindaco Vincenzo Voce ha lanciato un messaggio di cordoglio, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia della bimba a nome di tutta la comunità crotonese.

Intanto, alla luce di quanto successo, la Procura di Crotone ha aperto un’inchiesta: sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso della piccola Giorgia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS