Piano pandemico, le bugie dei collaboratori di Speranza

Nella richiesta di informazioni spedita dalla Procura di Bergamo all’Oms sono scritti nero su bianco non solo gli addebiti che i pm ascrivono a Ranieri Guerra, indagato per falsa dichiarazione. Ma anche le manovre degli uffici di Roberto Speranza per far cadere nell’oblio il report dell’Oms che smascherava la pessima risposta italiana al coronavirus.

La richiesta di assistenza giudiziaria è datata 8 marzo 2021 ed è firmata dai procuratori che stanno seguendo la pratica, Antonio Chiappani e Maria Cristina Rota. I due pm ritengono che Guerra, dopo essere stato sentito come persona informata sui fatti lo scorso novembre, abbia detto una sfilza di sonore bugie. Primo: aver assicurato che il piano pandemico italiano, realizzato nel 2006, non doveva essere aggiornato “perché non ci sono state variazioni sostanziali epidemiologiche, tantomeno indicazioni da parte dell’Oms di variazione del piano”, e che “sino a quando sono stato direttore generale il piano è stato rivisto annualmente e confermato in validità”. Ai pm, invece, risulta tutt’altro: intanto nel 2009 e nel 2012 ci sono state due pandemie (suina e Mers) che “hanno cambiato il quadro epidemiologico”. Inoltre avremmo dovuto aggiornalo nel 2013 e 2017 sulla base delle nuove linee guida dell’Oms e dell’Ue. Seconda presunta menzogna: Guerra ai pm ha riferito che, poco prima di lasciare il suo ruolo al ministero, aveva lasciato detto al ministro Lorenzin di aver saputo che erano cambiate le classificazioni delle fasi della pandemia e che dunque “vi era chiaramente necessità di adeguare il piano del 2006”. Per i pm, però, “la classificazione delle fasi era stata modificata dalle linee guida del 2013, poi confermate nel 2017”.













